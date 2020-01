Comme chaque année, les étudiants et futurs étudiants (lycéens de terminale) sont invités à faire les demandes de bourses et de logements auprès du CROUS depuis ce mercredi 15 janvier 2020. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai prochain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le syndicat étudiant Unef rappelle aux bénéficiaires que s'inscrire dans les délais leur garantit d'avoir une réponse avant la période d'inscription à l'université. Par ailleurs, même les étudiants bénéficiaires de la bourse l'an dernier et ayant déjà un dossier constitué doivent s'inscrire pour l'année à venir.



"Sans notification du CROUS, les étudiants et lycéens risquent de : payer les frais d’inscriptions qui s’élèvent à plusieurs centaines d’euros, payer la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) qui s’élève à plus de 90 euros, ne pas avoir de logement en cité-universitaire du CROUS et ne pas avoir de versement des mensualités de bourse dès la rentrée" rappelle le syndicat.



Pour s'inscrire, direction le site messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ dans l’onglet "Demande de Dossier Social Étudiant".

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com