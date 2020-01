Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 janvier 2020. La rentrée des classes n'a pas encore sonné que les syndicats sont déjà sur les chapeaux de roues. Et bien que le gouvernement ait annoncé un retrait provisoire de l'âge pivot, ils n'en démordent pas : ce sera l'abandon total du projet de réforme, sinon rien. L'intersyndicale s'est donc donnée rendez-vous à 9 heures à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour défiler. Imaz Press sera sur place dès 9 heures pour vous faire vivre en vidéo, photo et live Facebook la mobilisation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

