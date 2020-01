Après une semaine dans le coma, le jeune motard entré en collision avec une voiture de la brigade anti-criminalité (BAC) le vendredi 9 janvier 2020 dans les rampes de Saint-François (Saint-Denis) est décédé ce jeudi. Gravement blessé à la tête il avait été hospitalisé à Saint-Pierre, où il a succombé à ses blessures. Des feux de poubelles et des barrages ont été érigés aux Camélias, le quartier dont il était originaire.

L'annonce de l'accident avait déclenché des tensionsle soir-même, ainsi que le lendemain. Ce jeudi, des dizaines de jeunes se sont rassemblées dans le quartier pour demander à ce que "toute lumière soit faite" sur cette histoire. Car si, après une enquête ouverte par le parquet, les policiers ont été mis hors de cause, les jeunes du quartier ne sont pas convaincus par la thèse d'un accident de la route. La mère de la victime a par ailleurs porté plainte pour connaître les circonstances exactes du drame.

Une autopsie sera pratiquée ce vendredi matin pour déterminer les causes exactes du décès "même s'il semble certain que le jeune homme est décédé ds suies de ses blessures graves à la tête" a déclaré ce jeudi à Imaz Press le procureur de la République Eric Tuffery

Jeudi dès le milieu de l'après-midi des barrages ont été érigés dans le quartier. Ils ont été enflammés à la nuit tombée, rendant la circulation extrêmement difficile notamment au niveau de la cité Jacques Coeur et de la pharmacie de Chateau Morange.

"Les policiers mis hors de cause" indique le procureur



Immédiatement après les faits, une enquête a été ouverte pour le parquet pour déterminer les circonstances de la collision. "On a voulu que l'enquête soit faite assez rapidement" déclarait le procureur Eric Tuffery. Il précisait "on a une preuve objective de ce que [les policiers] ont dit" ajoute-t-il : "il se trouve que pas très loin, quelqu'un a installé sur son terrain une caméra anti-vol et on a pu exploiter le film de la caméra." Sur celui-ci, "on voit bien le véhicule qui se déporte à une vitesse relativement basse, ça conforte la déclaration des policiers qui ont dit avoir utilisé la procédure d'interpellation habituelle en pareil cas".

"Les policiers de la BAC disent avoir vu le jeune arriver sur sa moto sur la voie opposée" ajoutait le magistrat. il n'avait "pas de casque" et "semblait aller assez vite" poursuivait-il. Il expliquait aussi la procédure dans ce cas : "on ne se met pas en travers de la route parce que c'est dangereux, mais on se rapproche de la ligne médiane pour montrer qu'on veut s'intéresser à son cas". C'est ensuite à la personne concernée de comprendre qu'il faut s'arrêter. Le procureur affirme qu'il "y avait de quoi passer à gauche et à droite".

Or "en face la moto arrivait très vite, [le jeune] a voulu éviter le contrôle", il s'est donc déporté sur la gauche. Il a ensuite "percuté le véhicule de police sur l'avant droit et il a été projeté" racontait Eric Tuffery.

Eric Tuffery commentait "c'est la moto qui a percuté le véhicule de la BAC" et pas l'inverse, "ce n'était pas une course poursuite" indique-t-il.

Cette version n'a pas du tout convainci les jeunes habitants du quartier. D'où les tensions de la nuit

