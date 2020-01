Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Se ressourcer, découvrir de nouvelles activités, prendre soin de la planète, développer son talent artistique ou pratiquer des activités sportives. Le village multi-activités qui ouvre ses portes ce vendredi 17 janvier au jardin botanique des Mascarins aux Colimaçons à Saint-Leu permet de se recentrer sur soi-même et "de faire le plein de bonnes ondes, de partage et d'échanges, autour de la voix du coeur, dans la Nature". Tout public, ce village organisé par Jardiner ses passions est animé par des intervenants bénévoles et passionnés. Il sera ouvert de ce vendredi au mardi 21 janvier de 9h à 18h.

