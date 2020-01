Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 8 heures

L'incendie s'est déclaré dans la journée du mercredi 15 janvier dans cette case en bois sous tôle de l'Hermitage, au Fond du puits. Tout est parti en fumée, vêtements, meubles, électroménager, albums de famille... Absolument tout. Ce soir-là, les Cendier rentrent chez eux, à la place de la maison familiale, ils trouvent un amas de cendres encore fumantes. Les parents et les quatre enfants sont tous sains et saufs mais ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, ils font appel à la solidarité des Réunionnais pour leur venir en aide.

L'incendie s'est déclaré dans la journée du mercredi 15 janvier dans cette case en bois sous tôle de l'Hermitage, au Fond du puits. Tout est parti en fumée, vêtements, meubles, électroménager, albums de famille... Absolument tout. Ce soir-là, les Cendier rentrent chez eux, à la place de la maison familiale, ils trouvent un amas de cendres encore fumantes. Les parents et les quatre enfants sont tous sains et saufs mais ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, ils font appel à la solidarité des Réunionnais pour leur venir en aide.