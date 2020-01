Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un incident s'est produit sur le câble sous-marin South Africa Far East (Safe) entre le Gabon et l'Angola à 2h40 ce jeudi 16 janvier 2020 matin. La zone concernée est le segment 3, celui qui alimente La Réunion et Maurice. La coupure est située à plus de 3500 mètres de profondeur, le nécessaire est actuellement fait pour débuter les réparations. Cependant, aucun délai de rétablissement n'a été communiqué. Il faudra donc vous armer de patience car cet incident impacte tous les fournisseurs d'accès internet de l'île. Certains ont pu rediriger leur trafic vers le câble Lion mais aux heures de pointe et le soir, le réseau internet peut être fortement ralenti. Au regard de la situation, le délai de rétablissement est estimé à trois à quatre semaines. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

