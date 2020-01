C'est une internaute de Saint-Benoit qui avait donné l'alerte : depuis la fenêtre de son appartement, elle assistait impuissante à la lente agonie d'un chien dans la cour de son voisin. Rachitique, il restait enfermé, sans recevoir aucun soin de son maître. Pendant longtemps, l'habitante avait pris l'habitude de lui envoyer de la nourriture par sa fenêtre. Mais à quelques jours de son départ en métropole, elle a décidé d'avertir les autorités afin de sauver la pauvre bête.

Aujourd'hui accueilli en famille d'accueil grâce à l'intervention de l'association Espoir Réunion, Hiko est sous la responsabilité de Rachel, qui raconte : "cette femme a contacté la police, qui s'est rendue deux fois au domicile du propriétaire, sans succès. La troisième fois, elle a attendu avec eux le retour de ce dernier, pour comprendre qu'il avait des connaissances dans la police, qui lui ont indiqué que des signalements avaient été fait, sans forcer la main à celui-ci pour qu'il accepte de laisser son chien".



Les policiers seraient alors repartis. Pas démontée, la femme fait appel à ses connaissances, notamment du côté de la gendarmerie, qui finit par faire pression et a confisqué le pauvre chien. Rachel, qui suivait l'histoire de près, s'empresse d'indiquer qu'elle peut temporairement accueillir la bête chez elle. "Le problème, c'est que je travaille six jours sur sept, ce n'est pas idéal pour s'occuper d'un animal mal en point" explique-t-elle.



Elle avance tout de même les frais médicaux, quasiment entièrement remboursé par une cagnotte en ligne. Le bilan est mauvais pour le toutou : il est atteint de vers du cœur. Pour le soigner, il faudra donc avancer une belle somme d'argent, environ 1000 euros. L'animal doit dans tous les cas attendre quelques semaines avant d'être traité, celui-ci étant trop faible pour subir le traitement. D'ici là, une nouvelle sera alors lancée.



"Ce qui est incroyable, c'est que malgré sa maigreur, il n'est pas en si mauvais état que ça. Et puis, il est très affectueux envers les humains, il cherche toujours le contact" décrit Rachel. Le 26 janvier prochain, il s'en ira dans une nouvelle famille d'accueil, avec plus de temps libre. Et, à termes, avec un peu de chance, il trouvera sa famille pour toujours.



Rachel tient à souligner l'importances des familles d'accueil à La Réunion, alors que le nombre de maltraitances animales atteint toujours des sommets.



