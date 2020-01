Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est une jolie et poétique photo que Frimousse Natacha a partagé ce samedi 18 janvier. L'internaute précise qu'il s'agit d'une "paréidolie", c'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. Et effectivement, la forme de cet arbre ressemble étrangement à un visage. Ce cliché a été pris dans la forêt de Notre dame de la paix à la Plaine des Cafres.

