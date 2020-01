Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Fin de l'aventure pour les Cigognes mais quelle aventure ! La Saint-Pierroise nous a fait rêver, vibrer, chanter, danser... Un parcours exceptionnel, des performances de haut vol et des joueurs passés de l'anonymat à une exposition médiatique totalement folle dans l'Hexagone et même à l'international ! Le réveil est bien difficile ce dimanche 19 janvier, on aurait aimé que ça continue, et nous ne sommes pas les seuls...

Fin de l'aventure pour les Cigognes mais quelle aventure ! La Saint-Pierroise nous a fait rêver, vibrer, chanter, danser... Un parcours exceptionnel, des performances de haut vol et des joueurs passés de l'anonymat à une exposition médiatique totalement folle dans l'Hexagone et même à l'international ! Le réveil est bien difficile ce dimanche 19 janvier, on aurait aimé que ça continue, et nous ne sommes pas les seuls...