Sur les réseaux sociaux, Aurélien Lebon appelle au nettoyage de l'air de pique-nique de la rivière Sainte-Etienne. Laissée à l'abandon, les hautes herbes ont pris possession du lieu, autrefois très prisé (Photo D.R.)

"Cela doit bien faire un an que personne n'est venu débroussailler l'aire, et je n'ai pas envie de demander à la mairie de le faire" explique le Saint-Pierrois. Alors, il appelle les habitants à se joindre à lui pour une action de nettoyage du lieu.



Pour participer, il suffit d'amener son matériel : cisailles, débroussailleuses, gants, sacs… Il envisage l'action pour le vendredi 24 janvier prochain, si la météo le permet. "Si tout n'est pas terminé en un jour, nous reviendrons le lendemain" indique-t-il.



Le lieu, normalement fréquentés par des campeurs, des pique-niqueurs, et autres habitants célébrant anniversaires, mariages ou autres, n'est plus praticable aujourd'hui. Située en contrebas du radier de Ouaki à Saint-Louis, l'aire pourrait connaître un second souffle.



Les personnes intéressées peuvent contacter Aurélien Lebon sur son compte Facebook ou au 0692 31 48 61.

