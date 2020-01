Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Ce dimanche 19 janvier, les spécialistes de Météo France font le point sur les trois zones suspectes localisées dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les probabilités pour que les trois systèmes évoluent en tempêtes tropicales se sont encore renforcées, passant pour les trois perturbations à une probabilité modérée située entre 30% à 60%. Les experts précisent qu'il s'agit là d'une situation peu commune "la semaine s'annonce particulièrement inédite avec une situation météorologique peu habituelle". L'évolution de ces systèmes va fortement influencer le climat réunionnais ces prochains jours "le temps sensible sur l'île de la Réunion dépendra de l'évolution des phénomènes météorologiques susceptibles de se former, cette semaine, dans les zones situées à l'Ouest et à l'Est de Madagascar." détaillent les spécialistes de Météo France. (image satellite Mtotec)

