BONJOUR - À la une de ce lundi 20 janvier 2020 matin :



- Elles et ils veulent être maire

- Le BTP fait sa rentrée, les enjeux d'un secteur fragile pour 2020

- Cahiers de doléances : que reste-t-il des feuillets citoyens ? Pas grand chose...

- Virus: la Chine annonce un troisième mort et près de 140 nouveaux cas

- La pa Météo France i di, sé zot i di - retour du soleil, de la grisaille dans les hauts

Elles et ils veulent être maire

Maires sortants candidats, maires sortis, maires revenants, entre duels de maires et bataille de succession sur fond de passage de relai, les maires sont au coeur des enjeux de ces élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Qui veut rester ? Qui revient ? Qui s'en va ? Tour d'horizon non exhaustif des candidatures dans les 24 communes

Le BTP fait sa rentrée : pour 2020 les enjeux d'un secteur fragile

Ce lundi 20 janvier 2020 marque la rentrée du BTP. Un secteur d'activité fragilisé ces dernières années, syndicats patronal et salarié tirent la sonnette d'alarme : commande publique en berne, grands chantiers trop rares et logements qui peinent à sortir de terre sont autant de raisons de s'inquiéter pour l'avenir de la filière. Le Plan logement outre-mer sera l'un des temps forts de cette rentrée, mais après le bilan en demi-teinte du précédent, il en faudra sans doute plus pour que le secteur connaisse l'embellie tant attendue.

Cahiers de doléances : que reste-t-il des feuillets citoyens ? Pas grand chose...

Un an après le début du grand débat national que reste-t-il des cahiers de doléances ? Des milliers de contributions avaient été recueillies aux quatre coins de la France. Bien sûr, La Réunion avait apporté sa pierre à l'édifice. Les Gilets jaunes, notamment, avaient couché sur papier leur colère, leurs revendications, leurs espoirs et leurs idées. Ces cahiers de doléances étaient censés être une base de travail pour que le gouvernement adapte sa politique. Les Français, désabusés, avaient mollement participé, 16 000 cahiers de doléances avaient été envoyés. 46 en provenance de La Réunion. Par souci de transparence, l'exécutif s'était engagé à mettre en ligne ces doléances pour que les Français puissent avoir une vue d'ensemble mais un an après, on attend toujours, les cahiers de doléances ont fini aux oubliettes...

Virus: la Chine annonce un troisième mort et près de 140 nouveaux cas

La Chine a annoncé lundi un troisième mort et près de 140 nouveaux cas du mystérieux virus, analogue au syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), alimentant d'autant les inquiétudes à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois.

La pa Météo France i di, sé zot i di - retour du soleil, de la grisaille dans les hauts

Après un week-end pluvieux aux quatre coins de l'île, ce lundi s'annonce ensoleillé. Matante Rosina va donc mettre son plus chapeau pour aller se balader et profiter de cette belle journée. À noter, quelques nuages dans les hauts mais les averses se feront rares... Alors, la gramoune a-t-elle vu juste ? Quel temps fait-il chez vous ?