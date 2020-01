Vous aimez la pluie, les éclairs et le tonnerre ? C'est à vous que s'adresse l'appel lancé par les Chasseurs d'Orages - La Réunion. Ce groupe "réunissant les passionnés de phénomènes naturels, en particulier les orages" invite toutes les personne intéressées à rejoindre leur grouupe. Les chasseurs photographient les orages et cela donne souvent des images spectaculaires (Photo Loic Abadie)

"Vous trouverez sur nos pages Instagram et Facebook les plus belles photos d’orages, les données météo grâce à la collaboration de nos amis d’Actus Météo 974, des idées de spot pour chasser les orages, des vidéos de nos chasses nocturnes et des informations en temps réel grâce à notre groupe de chasseurs" indiquent les Chasseurs d’Orages - La Réunion.

Plus d'information sur la page Facebook du groupe "Les Chasseurs d'Orages - La Réunion" et sur leur page Instagram les_chasseurs_d_orages_reunion

www.ipreunion.com