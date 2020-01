Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Norbert Tangama, 54 ans a quitté le domicile familial où il vit avec sa mère le lundi 13 janvier 2020 en fin d'après-midi. Depuis, plus aucune trace du quinquagénaire, il s'est évaporé dans la nature. Il est parti sans téléphone, ni argent, ni pièce d'identité. Sa famille le recherche inlassablement, ses quatre enfants désemparés ont parcouru l'île en long, en large et en travers. Chaque jour, des battues sont organisées, les proches de Norbert collent des affiches sur leur passage dans l'espoir qu'une personne ait retrouvé leur père ou puisse leur donner des informations. Plusieurs signalements ont été faits mais ils n'ont mené à aucune piste concrète. Ce qui inquiète encore plus la famille du quinquagénaire, c'est sa santé fragile, il arrive que Norbert fasse des crises d'épilepsie. Côté gendarmes, difficile de localiser le père de famille sans la géolocalisation d'un téléphone portable mais des recherches sont actuellement menées.

