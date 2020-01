Depuis ce lundi matin 20 janvier 2020, un bug informatique affecte tous les sites de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Un diagnostic doit être réalisé dans la journée, mais pour l'instant, l'origine de ce bug reste inconnu. Il est donc demandé aux usagers de ne pas se rendre, dans la mesure du possible, dans les différents sites de l'île, les démarches étant extrêmement compliquées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il en va de même pour les démarches en ligne. "Il est impossible de répondre efficacement aux demandes du public" indique le service communication de la CGSS. "Nous invitons nos usagers à ne pas se déplacer et à réaliser leurs démarches à une date ultérieure. Nous les remercions pour leur compréhension" continue-t-il.



En charge de la Sécurité sociale, mais aussi des retraites et de la protection sociale agricole, la CGSS permet à de nombreux usagers de faire valoir leurs droits. En 2018, ce sont 85 691 retraités et 140 508 cotisants qui étaient pris en charge par la CGSS, ainsi que 2.208 milliards d’euros de prestations qui ont été versées en Santé.



