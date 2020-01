BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 21 janvier 2020



Météo : sortez vos parapluies, c'est le déluge

La météo n'est pas prête de s'améliorer dans les jours à venir. Depuis 4 heures ce mardi matin 21 janvier 2020, le sud et l'ouest de l'île sont en alerte forte pluie. En cause : une bande de nuages qui est remontée vers le sud et qui a provoqué de fortes pluies et de l'orage cette nuit.

Virus en Chine : pas de mesure particulière pour l'instant à La Réunion

Depuis décembre 2019, un mystérieux virus sévit en Chine et qui a déjà tué trois personnes. Si l'épidémie était jusqu'ici confinée à Wuhan, dans le centre du pays, des cas sont récemment apparus dans d'autres régions chinoises. Et c'est en cela que ça peut être inquiétant pour La Réunion : à Pékin et dans le Guangdong, des cas ont été répertoriés. Ce sont deux destinations prisées des touristes réunionnais.

Les thoniers français ne peuvent plus pêcher dans les eaux territoriales des Seychelles

L'accord de pêche entre les Seychelles et l'Union européenne a pris fin le vendredi 17 janvier sans que le Parlement européen et seychellois n'ont ratifié le nouvel accord qui a été conclu en octobre 2019. "L'accord a expiré et donc les bateaux ne peuvent plus pêcher dans les eaux seychelloises, les bateaux européens pêchent maintenant dans les eaux internationales" dit l'ambassadeur de France aux Seychelles Dominique Mas

Saint-Benoît : transe électronique pour débuter la saison 2020 au Bisk

Le vendredi 24 janvier le Bisik ouvre l'année 2020 aux rythmes éclectiques de Eat My Butterfly, "sublime découverte de passage dans l'île de ses origines, et de Jako Maron, artiste Maloya eleKtro qu'on ne présente plus, en version live !Une invitation à la transe électro et une rencontre qui promet d'être riche en émotions et qui donnera le La numérique de cette nouvelle saison métissée ! Une soirée émaillée des quelques surprises et de nouveautés à découvrir absolument !" écrit le Bisik dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di : de la pluie sur toute l'île



Matante Rosina a ramassé tout le linge qu'elle avait étendu dans sa cour, elle a mis Nounette sa poule pondeuse à l'abri et elle a s'est assurée que son chat Miyu soit confortablement installé à cpôté de son fauteuil à bascule. Elle a aussi préparé son parapluie pour le cas où elle devrait absolument sortir. C'est que notre gramoune a vu dans sa marmite de riz qu'il va pleuvoir ce mardi 21 janvier 2020 toute la journée et sur toute l'île. Il y aura aussi du vent et houle de 2,5 à 3 mètres. Et chez vous, comment se passe les choses ?