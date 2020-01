Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Dans le cadre du Programme régional de réduction du Tabagisme (P2RT) et en complément d'actions déjà existantes (Mois Sans Tabac par exemple), l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA 974), en partenariat avec l'IREPS (Instance Régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Réunion) et le soutien et le financement de l'Agence Régionale de Santé, a lancé un grand concours vidéo à destination des jeunes. De nouvelles journées atelier sont donc organisées au Ciné Palmes Sainte Marie le 22 janvier de 9h à 16h et au Ciné Rex de Saint-Pierre le 24 janvier de 9h à 13h30. Attention ! la participation à l'une de ces 2 journée est obligatoire pour pouvoir concourir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

