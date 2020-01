Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 18 heures

Matante Rosina a ramassé tout le linge qu'elle avait étendu dans sa cour, elle a mis Nounette sa poule pondeuse à l'abri et elle a s'est assurée que son chat Miyu soit confortablement installé à cpôté de son fauteuil à bascule. Elle a aussi préparé son parapluie pour le cas où elle devrait absolument sortir. C'est que notre gramoune a vu dans sa marmite de riz qu'il va pleuvoir ce mardi 21 janvier 2020 toute la journée et sur toute l'île. Il y aura aussi du vent et houle de 2,5 à 3 mètres. Et chez vous, comment se passe les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

