Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 6 heures

L'accord de pêche entre les Seychelles et l'Union européenne a pris fin le vendredi 17 janvier sans que le Parlement européen et seychellois n'ont ratifié le nouvel accord qui a été conclu en octobre 2019. "L'accord a expiré et donc les bateaux ne peuvent plus pêcher dans les eaux seychelloises, les bateaux européens pêchent maintenant dans les eaux internationales" dit l'ambassadeur de France aux Seychelles Dominique Mas (Photo Nasa)

