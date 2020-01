Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La météo n'est pas prête de s'améliorer dans les jours à venir. Depuis 4 heures ce mardi matin 21 janvier 2020, le sud et l'ouest de l'île sont en alerte forte pluie. En cause : une bande de nuages qui est remontée vers le sud et qui a provoqué de fortes pluies et de l'orage cette nuit. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

