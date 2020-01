Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques jours, la connexion internet réunionnaise est particulièrement lente. Cela ait dû à l'endommagement du câble sous-marin South Africa Far East (Safe), qui alimente La Réunion. Mais si tout tourne au ralenti aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'internet soit de toute manière ultra-performant à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il n'est pas inhabituel de rencontrer des problèmes de connexion sur notre île. Ça lague, ça saute, et parfois, quand on a de la chance, tout fonctionne bien. Et cela se remarque même lorsque l'on a la chance d'être raccordé à la fibre, censée être bien plus rapide que l'ADSL.



Et si certains sites prétendent que la qualité du réseau internet réunionnais est l'un des plus performants de France, nous avons tout de même un peu de mal à y croire. Il arrive régulièrement que des coupures se produisent, chez n'importe quel opérateur présent dans l'île.

Les problèmes rencontrés par le câble Safe ne devraient donc pas arranger les choses, et les réparations pourraient bien durer un mois.

Et vous, que pensez-vous de la qualité de la connexion internet à La Réunion ?



