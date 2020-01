Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Depuis décembre 2019, un mystérieux virus sévit en Chine et qui a déjà tué trois personnes. Si l'épidémie était jusqu'ici confinée à Wuhan, dans le centre du pays, des cas sont récemment apparus dans d'autres régions chinoises. Et c'est en cela que ça peut être inquiétant pour La Réunion : à Pékin et dans le Guangdong, des cas ont été répertoriés. Ce sont deux destinations prisées des touristes réunionnais. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

