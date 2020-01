BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 22 janvier 2020



- Trois perturbations dans la zone = de la pluie jusqu'à samedi

- Des nounours pour combattre la peur du médecin chez les marmailles

- Êtes-vous satisfaits de la qualité de votre connexion internet ?

- On saura ce mercredi si le pié zépinar du Port est élu arbre de l'année

- La pa Météo France i di, sé zot i di / La Réunion toujours arrosée par les pluies

Trois perturbations dans la zone = de la pluie jusqu'à samedi

L'activité dans le sud-ouest de l'océan Indien est intense ces derniers jours, trois perturbations gravitent dans la zone, une à l'est de Madagascar, une autre dans le Canal du Mozambique et la dernière se trouve au nord-est des Mascareignes. Les trois systèmes font l'objet d'une surveillance accrue de la part de Météo France. Principalement le dernier, sa trajectoire et son évolution se précisent tandis que pour les deux autres perturbations, c'est encore flou. Mais des certitudes, il y en a, avec ces trois dépressions dans la zone, les conditions météorologiques se sont nettement dégradées à La Réunion, à Maurice et à Madagascar et cela devrait durer encore quelques jours.

Des nounours pour combattre la peur du médecin chez les marmailles

Depuis 2016, l'association des Carabins de Bourbon organise l'opération "Hôpital des Nounours" pour combattre la peur de la "blouse blanche" des enfants, c'est-à-dire la peur des médecins. Le principe est simple : chaque enfant se voit attribué un ourson atteint d'une pathologie, et l'enfant devra suivre le parcours des soins comme le ferait un parent. L'événement revient cette année du 3 au 7 février dans la salle du Kerveguen de Saint-Pierre.

Êtes-vous satisfaits de la qualité de votre connexion internet ?

Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques jours, la connexion internet réunionnaise est particulièrement lente. Cela ait dû à l'endommagement du câble sous-marin South Africa Far East (Safe), qui alimente La Réunion. Mais si tout tourne au ralenti aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'internet soit de toute manière ultra-performant à La Réunion.

On saura ce mercredi si le pié zépinar du Port est élu arbre de l'année

C'est le grand jour ! C'est ce mercredi 22 janvier 2020 que sera révélé le no du gagnant de l'arbre de l'année. Le pié zépinar du Port, notre arbre péi, est en très bonne position. Quatorze arbres ont été sélectionnés fin juin 2019 pour porter les couleurs de leurs régions. Depuis le 2 décembre, les votes sont clôturés. Celui qui aura obtenu le plus de voix se verra remettre le Prix du Public 2019. Le jury élira également son arbre préféré et les lauréats seront présentés dans le magazine Terre Sauvage. Censés être communiqués ce jeudi 12 décembre 2019, l'annonce des résultats a été repoussée à ce mercredi en raison des manifestations qui avaient lieu en métropole en fin d'année. On croise tous les doigts pour notre pié zépinar (Photo rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di / La Réunion toujours arrosée par les pluies

Les jours passent et se ressemblent. Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse à café qu'il y aura encore beaucoup de pluie sur La Réunion ce mercredi 22 janvier 2020. Du coup elle a téléphoné à Matante Mimose pour lui dire qu'elle viendra manger chez elle un autre jour. Elle a aussi laissé Nounette, sa poule pondeuse, bien à l'abri dans son parc couvert. Quant à Miyu, son matou, il veille au grain sur le canapé de notre gramoune. Et chez vous, que dit le ciel ?