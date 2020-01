Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 7 heures

L'activité dans le sud-ouest de l'océan Indien est intense ces derniers jours, trois perturbations gravitent dans la zone, une à l'est de Madagascar, une autre dans le Canal du Mozambique et la dernière se trouve au nord-est des Mascareignes. Les trois systèmes font l'objet d'une surveillance accrue de la part de Météo France. Principalement le dernier, sa trajectoire et son évolution se précisent tandis que pour les deux autres perturbations, c'est encore flou. Mais des certitudes, il y en a, avec ces trois dépressions dans la zone, les conditions météorologiques se sont nettement dégradées à La Réunion, à Maurice et à Madagascar et cela devrait durer encore quelques jours.

