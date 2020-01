Cela fait plus de deux semaines que les avocats péi sont mobilisés contre le projet de réforme des retraites. Au coeur de la contestation, "l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites avec mise en péril de plus de la moitié des cabinets d'avocats français, par l'effet de cotisations considérablement augmentées. C'est l'accès à la justice qui s'en trouve menacé." expliquent les avocats en colère. Jusqu'ici, c'est à travers des semaines " justice morte " qu'ils montraient leur opposition au projet, les audiences étaient alors renvoyées. Désormais, les avocats du barreau de Saint-Pierre ont choisi une nouvelle forme de protestation : offrir des consultations gratuites aux Réunionnais. Pour information, les audiences sont toujours renvoyées. (poto d'archive rb/www.ipreunion.com)

Ils ont intitulé cette opération " les avocats de Saint-Pierre en grève mais dans la cité ", les avocats sudistes iront à la rencontre des justiciables en besoin de conseils. Les robes noires se posteront devant les mairies du sud de l’île pour délivrer de précieux conseils juridiques.

Voici leur programme :

• mercredi 22 janvier : au Tampon (10h) et à Saint-Pierre (14h]

• jeudi 23 janvier : à Saint-Louis (9h), à Trois-Bassins (13h) et à Saint-Leu (15h),

• vendredi 24 janvier à Petite-Ile (9h), à Saint-Joseph (11h) et à Saint-Philippe (14h),

• samedi 25 janvier à Cilaos (10h)

