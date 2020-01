Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 13 minutes

C'est à la préfecture que les patrons du groupement et la Région se sont entretenus sous la houlette du préfet ce mercredi 22 janvier. Temps de crise oblige, les dirigeants des entreprises attributaires du marché de la digue ont fait le déplacement depuis la métropole. Au centre des discussions, le marché de la digue, menacé d'être résilié faute d'approvisionnement en roches massives. Une résiliation aurait été synonyme d'une suspension du chantier de la Nouvelle route du littoral, un nouveau coup dur pour le projet qui accuse déjà plus d'un an de retard et est au ralenti depuis plusieurs mois . Synonyme aussi du retour des transporteurs dans la rue, eux qui auraient tant à perdre si le chantier était mis à l'arrêt. Ce mercredi, après plus de cinq heures de négociation, le groupement et la Région sont arrivés à un accord, un protocole a été signé mais les conditions et les grandes lignes de cet accord n'ont pas encore été dévoilées. Toutefois, Didier Robert, le président de Région, a assuré que le chantier de la NRL reprendrait dès lundi.

