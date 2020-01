BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 23 janvier 2020



- NRL : accord entre la Région et le groupement, le chantier redémarre lundi

- Câble Safe endommagé : la Caf et la sécurité sociale ont traversé un incident informatique inédit

- Météo : un peu de répit avant la reprise des pluies

- Arbre de l'année: le pié zépinar du Port termine à la deuxième place du concours

- La pa Météo France i di, sé zot i di : soleil timide le matin, grosses pluies en soirée

C'est à la préfecture que les patrons du groupement et la Région se sont entretenus sous la houlette du préfet ce mercredi 22 janvier. Temps de crise oblige, des membres de la diredtion des entreprises attributaires du marché de la digue ont fait le déplacement depuis la métropole. Au centre des discussions, le marché de la digue, menacé d'être résilié faute d'approvisionnement en roches massives. Une résiliation aurait été synonyme d'une suspension du chantier de la Nouvelle route du littoral, un nouveau coup dur pour le projet qui accuse déjà plus d'un an de retard et est au ralenti depuis plusieurs mois . Synonyme aussi du retour des transporteurs dans la rue, eux qui auraient tant à perdre si le chantier était mis à l'arrêt. Ce mercredi, après plus de cinq heures de négociation, le groupement et la Région sont arrivés à un accord, un protocole a été signé mais les conditions et les grandes lignes de cet accord n'ont pas encore été dévoilées. Toutefois, Didier Robert, le président de Région, a assuré que le chantier de la NRL reprendrait dès lundi.

Câble Safe endommagé : la Caf et la sécurité sociale ont traversé un incident informatique inédit

Un incident sur le câble sous-marin Safe (South Africa Far East) et le réseau internet réunionnais tourne au ralenti, c'est du moins le constat côté usagers. Tous les opérateurs sont touchés mais à un degré différent. Les fournisseurs d'accès historiques ont pu rebasculer l'intégralité de leur trafic sur Lion, le câble de secours. Pour les trois autres, c'est un peu plus laborieux, ils n'ont pu rediriger qu'une partie de leur flux vers Lion, les difficultés pour surfer sur le net sont donc plus marquées. Mais du côté de la Caisse générale de sécurité sociale et de la Caisse d'allocations familiales, ça a été la crise. Les deux organismes ont fait face à une situation inédite qui a fortement perturbé leurs services durant plusieurs jours. Internet rame, on vous explique tout.

Météo : un peu de répit avant la reprise des pluies

La météo aura fait des siennes ces derniers jours, mais en ce jeudi 23 janvier 2020, la pluie devrait nous accorder un peu de répit. Si quelques gouttes devraient tout de même pointer le bout de leur nez, ça ne sera rien en comparaison au début de semaine. Attention cependant, le répit ne sera que de courte durée, une dépression tropicale pouvant approcher nos côtes dans la nuit de vendredi à samedi.

Arbre de l'année: le pié zépinar du Port termine à la deuxième place du concours

La victoire s'est jouée à 235 points, un grain de sable. Ce mercredi 22 janvier 2020 le jury du concours de l'arbre de l'année désignait le grand gagnant de la compétition. Le pié zépinar du Port, notre arbre péi était en bonne position dans le classement et figurait parmi le trio de tête. Mais le hêtre d'Occitanie a remporté lui est passé devant en remportant 7560 voix contre 7325 pour Prosopis Juliflora portois. Le chêne de Nouvelle-Aquitaine vient compléter le podium. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que le Port termine second de ce concours après l'édition 2015. Quatorze arbres avaient été sélectionnés fin juin 2019 pour porter les couleurs de leurs régions. Depuis le 2 décembre, les votes étaient clôturés. Le hêtre d'Occitanie se verra remettre le Prix du Public 2019.

C'est à la préfecture que les patrons du groupement et la Région se sont entretenus sous la houlette du préfet ce mercredi 22 janvier. Temps de crise oblige, les dirigeants des entreprises attributaires du marché de la digue ont fait le déplacement depuis la métropole. Au centre des discussions, le marché de la digue, menacé d'être résilié faute d'approvisionnement en roches massives. Une résiliation aurait été synonyme d'une suspension du chantier de la Nouvelle route du littoral, un nouveau coup dur pour le projet qui accuse déjà plus d'un an de retard et est au ralenti depuis plusieurs mois . Synonyme aussi du retour des transporteurs dans la rue, eux qui auraient tant à perdre si le chantier était mis à l'arrêt. Ce mercredi, après plus de cinq heures de négociation, le groupement et la Région sont arrivés à un accord, un protocole a été signé mais les conditions et les grandes lignes de cet accord n'ont pas encore été dévoilées. Toutefois, Didier Robert, le président de Région, a assuré que le chantier de la NRL reprendrait dès lundi.

La pa Météo France i di, sé zot i di : soleil timide le matin, grosses pluies en soirée

Matante Rosina se dépêche de faire son ménage ce jeudi matin 23 janvier 2020. Miyu, son matou, a miaulé trois fois en se réveillant. Elle en a déduit qu'il y aurait un soleil timide le matin et que les grosses averses seront de retour dès le début de soirée. Elle se dépêche donc de tout finri dans la maison avant que la pluie revienne. Et chez vous, c'est comment ?