Ce jeudi 23 janvier 2020, Ericka Bareigts, candidate à la mairie de Saint-Denis aux prochaines élections municipales, a présenté une partie de ses co-listiers et les grands axes de son programme. La ligne conductrice : remettre le citoyen au coeur des décisions. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est une liste variée qui a été présentée ce jeudi, le Parti socialiste faisant alliance avec le parti Pour La Réunion (PLR), le Parti communiste réunionnais (PCR), ainsi qu'Europe Ecologie les Verts (EELV). Ces partis sont respectivement représentés par Harry Gustav, Julie Pontalba, et Julie Lallemand. La société civile est elle aussi représentée, avec la présence de Stéphane Persée, sans étiquette et ancien Gilet jaune.

Mettre le citoyen au coeur des décisions



"Cette liste est composée à 50% d'élus déjà en place, et de 50% de nouveaux visages, dont beaucoup de jeunes gens, de femmes, et de citoyens n'ayant jamais exercé en politique" souligne Ericka Bareigts. "Cela apporte de la fraîcheur, du dynamisme, liée aux connaissances des rouages de la politique des co-listiers déjà élus" continue-t-elle.



Plusieurs mots d'ordre ont été définis, avec en priorité la place du citoyen dans la municipalité. "La citoyenneté est essentielle, le pouvoir ne s'exerce pas du haut d'une pyramide mais avec les citoyens. Il faut une remise en cause de la façon d'exercer la politique" critique la candidate. 44 élus seront donc priés de se rendre sur le terrain, d'avoir un contact direct avec les habitants en cas de victoire. Des permanences seront aussi tenues par la candidate chaque semaine pour recevoir les administrés.



Avoir le plus grand budget "citoyen" de France



Actuellement, la ville de Saint-Denis consacre deux millions d'euros annuels aux budgets participatifs, qui permet aux dionysiens de chaque quartier de choisir par le vote les travaux de proximité à réaliser. Ericka Bareigts souhaite augmenter ce budget pour atteindre les dix millions d'euros, soit 67 euros par habitant, contre cinq actuellement. Cela ferait de Saint-Denis la ville possédant le plus grand budget "citoyen" de France. Un projet ambitieux, qui, elle l'assure, ne se répercutera pas sur les impôts des habitants.



Le projet est défendu par Stéphane Persée, de la société civile, qui souhaite que les habitants de chaque quartier soient porteurs de projets, qui seraient ensuite voté lors des conseils de quartier, puis portés lors des conseils municipaux.



Développer "l'hyper proximité"



En cas de victoire, Ericka Bareigts souhaite créer vingt structures d'hyper proximité, qui s'ajouteraient aux vingt mairies annexes existantes à Saint-Denis. "La lutte contre l'exclusion est essentielle, il faut pouvoir accompagner la population pour l'aider à sortir de la précarité et donc aller aux plus près des personnes exclues" explique Julie Pontalba. Elle mentionne aussi la volonté de créer une "banque du peuple" pour permettre aux habitants de contracter des micro-crédits.



Assurer l'éthique des élus



Avec l'aide de Martine Noury, une étude de terrain a été réalisée auprès des habitants pour évaluer leur vision des élus municipaux. Il en est ressorti qu'une grande majorité réclamait plus de transparence de leur part, une présence sur le terrain, ainsi qu'une exemplarité – notamment du côté juridique.



Ericka Bareigts souhaite donc mettre en place une charge de l'éthique, que chaque élu devra signer. "Cette charte ne sera pas créer par nos soins, mais en collaboration avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique" souligne-t-elle. Elle souhaite aussi publier les actes de présences – ou d'absences – des élus lors des conseils municipaux, comme cela se fait à l'Assemblée nationale. Des comptes-rendus de mission seront par ailleurs publié, pour justifier les déplacements de chacun. Les montants de ces déplacements aussi seront dévoilés.



De nouvelles rencontres seront organisées au cours des prochaines semaines pour affiner le programme de la candidate, soutenue par le maire sortant, Gilbert Annette. Il faudra patienter d'ici là pour connaître l'ordre de ses co-listiers.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com