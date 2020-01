Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Un incident sur le câble sous-marin Safe (South Africa Far East) et le réseau internet réunionnais tourne au ralenti, c'est du moins le constat côté usagers. Tous les opérateurs sont touchés mais à un degré différent. Les fournisseurs d'accès historiques ont pu rebasculer l'intégralité de leur trafic sur Lion, le câble de secours. Pour les trois autres, c'est un peu plus laborieux, ils n'ont pu rediriger qu'une partie de leur flux vers Lion, les difficultés pour surfer sur le net sont donc plus marquées. Mais du côté de la Caisse générale de sécurité sociale et de la Caisse d'allocations familiales, ça a été la crise. Les deux organismes ont fait face à une situation inédite qui a fortement perturbé leurs services durant plusieurs jours. Internet rame, on vous explique tout.

