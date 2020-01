Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 10 heures ce jeudi 23 janvier 2020. C'est la présence d'un système dépressionnaire au large des côtes réunionnaises qui a conduit le préfet à prendre cette décision. "Ce système pourrait transiter au plus près de l'île entre vendredi 24 janvier midi et samedi 25 janvier midi au stade de dépression tropicale voire de tempête tropicale modérée, et engendrer de nouvelles pluies" prévient Météo France (Photo www. mtotec.com)

