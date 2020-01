La météo aura fait des siennes ces derniers jours, mais en ce jeudi 23 janvier 2020, la pluie devrait nous accorder un peu de répit. Si quelques gouttes devraient tout de même pointer le bout de leur nez, ça ne sera rien en comparaison au début de semaine. Attention cependant, le répit ne sera que de courte durée, une dépression tropicale pouvant approcher nos côtes dans la nuit de vendredi à samedi. (Photo Mtotec)

"Dès la nuit de jeudi à vendredi, les pluies devraient reprendre à La Réunion, influencée par l'approche d'une dépression tropicale" explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo France.

D'après les prévisions actuelles, cette dépression pourrait se transformer en tempête tropicale modérée, mais seulement samedi, une fois qu'elle aura dépassé notre île. La Réunion devrait cependant connaître de fortes pluies ainsi qu'une forte houle dans le secteur nord-ouest dès vendredi soir. La Route du littoral devrait elle aussi être concernée par la houle.

A 16 heures ce mercredi, le système se trouvait à 1265 km des côtes réunionnaises.

De la pluie, beaucoup de pluie

Dès lundi soir, des pluies torentielles se sont abattues sur La Réunion. A partir d'une heure du matin, dans la nuit de lundi à mardi, la quasi-totalité de l'île a donc été placée en vigilance fortes pluies. Si une accalmie s'est installée pendant la journée, les pluies ont repris de plus belle dans la nuit. Le sud a été particulièrement touché, et la vigilance fortes pluies a dû être ré-enclenchée dans la matinée.

Lire aussi : Une perturbation évolue à 1270 km de nos côtes

De nombreux radiers ont été submergés, des camps agricoles on été inondés, les caniveaux et les ravines ont débordé. La ville de Saint-Louis a ouvert deux centres d'hébergement d'urgence pour accueillir les éventuelles familles touchées par les inondations, et plusieurs routes ont été fermées par mesure de précaution.

Lire aussi : Routes inondées et radiers submergés dans le sud

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com