BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 23 janvier 2020



- Alerte orange : le système au plus près de La Réunion ce vendredi soir

- Nouvelle mobilisation de l'intersyndicale, malgré les intempéries

- L'expérimentation du cannabis thérapeutique prévue pour septembre

- Coup de filet à Brest : un réfugié soupçonné d'avoir appartenu à l'EI au coeur de l'enquête

- La pa Météo France i di, sé zot i di : encore et toujours de la pluie

Alerte orange : le système au plus près de La Réunion ce vendredi soir

Depuis 22h ce jeudi 23 janvier, La Réunion est en alerte orange. Ce vendredi 24 janvier, une vigilance fortes pluie entre en vigueur dès 4h du matin sur tout département et une vigilance forte houle sur le littoral compris entre la Pointe des Aigrettes et Champ Borne à 10h. Toutes les crèches de l'île sont fermées, tous les sites de l'université sont fermés et la Route du littoral, basculée sur les voies côté mer depuis lundi pourrait, elle aussi, être totalement fermée à cause de la houle. L'origine de ces fermetures ? Le système dépressionnaire n° 6. Cette perturbation passée au plus près de Madagascar ce jeudi, a causé la mort d'au moins quatre personnes et d'importants dégâts matériels, les autorités recensent des milliers de sinistrés. Maurice, qui subit d'importantes inondations est passé en alerte 1.

Nouvelle mobilisation de l'intersyndicale, malgré les intempéries

Ce vendredi 24 janvier 2020 marque une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La date n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard, car c'est ce vendredi que le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres. L'intersyndicale est farouchement opposée au projet. Deux rassemblements sont prévus : à Saint-Pierre devant la mairie, et au Petit marché de Saint-Denis, dès 9 heures.

L'expérimentation du cannabis thérapeutique prévue pour septembre

L'expérimentation du cannabis thérapeutique en France devrait débuter en "septembre" c'est ce qu'a annoncé la directrice ajointe de l'Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) ce mercredi 22 janvier 2020 lors des premières auditions de la mission d'information parlementaire sur le cannabis. 3000 patients atteints de maladies graves sont concernés par cette expérimentation qui devrait durer deux ans. A priori, plusieurs départements français devraient accueillir les phases de tests mais pour le moment, les "territoires cobayes" n'ont pas encore été désignés. Quoi qu'il en soit à La Réunion, les acteurs mobilisés autour de la question du zamal thérapeutique se préparent depuis plusieurs mois et font des appels du pied au gouvernement pour que notre île fasse partie des territoires sélectionnés.

Coup de filet à Brest : un réfugié soupçonné d'avoir appartenu à l'EI au coeur de l'enquête

Un réfugié né en Syrie et soupçonné d'avoir appartenu au groupe Etat islamique (EI) est au c?ur de l'enquête des services antiterroristes après le coup de filet visant sept hommes suspectés de projeter une "action violente" et qui a eu lieu lundi, dans le Finistère.

La pa Météo France i di, sé zot i di : encore et toujours de la pluie

Les lunettes de Matante Rosina sont pleines de buée. Elle a compris ce que cela veut dire : il y aura encore de la pluie ce vendredi 24 janvier 2020. Elle pense aussi que la mer sera agitée par une petite houle. Tout cela est vrai chez vous ?