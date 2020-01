Conformément aux dernières informations météorologiques officielles, Air Austral modifie son programme des vols pour la journée du vendredi 24 janvier 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour les vols au départ de la Réunion :

Réunion – Maurice :

Le vol UU 108 du 24 janvier à destination de Maurice prévu ce jour à 16h est avancé à 15h

Le vol UU 130 du 24 janvier à destination de Maurice prévu ce jour à 21h40 est annulé . Les passagers sont reportés sur le vol UU108 du même jour. Le départ est prévu à 15h heure locale.

Réunion – Tananarive :

Le vol UU 611 du 24 janvier à destination de Tananarive prévu ce jour à 16h est avancé à 15h

Réunion – Chennaï :

Le vol UU 737 du 24 janvier à destination de Chennaï prévu ce jour à 22h15 est avancé à 21h

Réunion – Paris CDG :

Le vol UU 975 du 24 janvier à destination de Paris CDG prévu ce jour à 21h00 est avancé à 20h

Pour les vols à l’arrivée :



Maurice - Réunion :

Le vol UU 109 du 24 janvier prévu ce jour à 18h15 est avancé à 17h15 heure locale

Le vol UU 131 du 24 janvier prévu ce jour à 23h05 est avancé à 18h30 heure locale

Tananarive - Réunion :

Le vol UU 612 du 24 janvier prévu ce jour à 17h35 est avancé à 16h35 heure locale

Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter pour la journée du vendredi 24 janvier 2020



Air Austral seule compagnie aérienne basée sur l’île se doit en effet d’agir par anticipation. Elle a en conséquence engagé en accord avec les Autorités de l’Aviation Civile, un certain nombre de mesures :



. Le centre de contrôle opérationnel de la compagnie restera opérationnel 24h/24 durant toute la phase cyclonique afin d’assurer une veille permanente et garantir le meilleur fonctionnement possible des activités

. Les dispositifs d’Information Voyageur et de Traitement du Passager sont en place. Les passagers concernés par toute modification de vols seront automatiquement informés par la compagnie (via SMS, mail ou appel téléphonique sous réserve que leurs coordonnées aient bien été transmises à la compagnie)