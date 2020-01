La mobilisation de réussira-t-elle à reprendre son souffle ? Si les manifestations de décembre avaient rencontré un véritable succès, atteignant jusqu'à 8000 participants selon les organisateurs, la reprise a été compliquée.

Jeudi dernier, un rassemblement a été organisé devant la préfecture. Une cinquantaine de personnes ont répondu au rendez-vous. Ce scénario avait cependant été envisagé par les syndicats, alors que les vacances battaient encore leur plein.

A quelques jours de la rentrée cependant, l'intersyndicale espérait un regain de motivation pour se mobiliser. Ces espoirs se sont amoindris avec les intempéries prévues en ce vendredi. La totalité de La Réunion est en alerte fortes pluies. "On espérait remobiliser, mais cette météo ne devrait pas aider" se désole Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU.



La FSU, la CGTR, FO, l'Unef, la Saiper et Solidaires seront toutefois présents dès 9 heures devant le Petit marché de Saint-Denis et devant la mairie de Saint-Pierre. La revendication reste la même : le retrait de la réforme des retraites, malgré le recul du gouvernement concernant l'âge pivot.

