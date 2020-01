Et de trois...

Encore de la pluie

Cette troisième vague pluvieuse de la semaine va, dans un premier temps, concerner prioritairement les régions de la moitié nord du département ce vendredi matin. Après une accalmie temporaire, une seconde dégradation pluvieuse plus marquée va concerner toute l'île l'après-midi et plus durablement la région sud la nuit suivante et la journée de samedi. Jacques Ecormier, le chef prévisionniste de Météo France indique "le centre du système devrait passer au plus près de La Réunion en fin d’après-midi ce vendredi, après son passage, le région sud devrait être touchée par de fortes précipitation. Après deux épisodes de pluie assez intenses ces derniers jours, dans le sud, les sols sont saturés, il faudra donc s’attendre à inondations, des ruissellement sur la chaussée, des radiers en crue… l’axe routier sera particulièrement difficile et dangereux".

La Route du littoral pourrait être totalement fermée

Cet épisode pluvieux devrait être accompagné d’une forte houle sur littoral de la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) à Champ Borne (Saint-André) en passant par le nord. Des vagues allant jusqu'à 3/3,5 mètres sont attendues en fin de journée ce vendredi et la nuit suivante. "Cette houle va particulièrement impacter les voies côté mer de la Route du littoral" précise Jacques Ecormier. Depuis mardi dernier, la RN1 est basculée sur les voies côté mer entre Saint-Denis et La Possession. Le Crgt a d’ores et déjà prévenu, avec l’épisode de houle attendu de ce vendredi "la Direction des routes pourrait être contrainte à une fermeture totale de la Route du littoral, dès lors que les voies côté mer ne seraient plus praticables en toute sécurité."

Ça souffle

Par ailleurs, pas de vent cyclonique attendu (rafales à plus de 150 km/h). Un renforcement des vents de secteur sud est prévu dans l'après midi de ce vendredi et la nuit suivante avec des rafales possibles à 100 km/h sur la région ouest, le flanc est du volcan et les plaines.

Des conditions météorologiques liées à ce système dépressionnaire n°6. La perturbation qui se trouve à l’ouest de La Réunion se déplace vers l’ouest. La dépression devrait passer le stade de tempête tropicale dans la journée de ce vendredi. Ce jeudi 23 janvier à 22 h, la zone perturbée se trouvait à 565 des côtes réunionnaises dans le secteur ouest-nord-ouest. Voici la trajectoire du système dépressionnaire n°6 envisagée par les spécialistes, regardez :

Depuis 22 h ce jeudi, notre département est en alerte orange cyclonique. Les recommandationns dela préfecture :

Il est vivement conseillé aux habitants :

• de se tenir informés régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

• d’éviter les déplacements inutiles, et pour ceux qui le peuvent favoriser le télétravail,

• de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées,

• de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie ;

• de finaliser la protection de son habitation,

• de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge,

• de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires,

• de préparer une évacuation éventuelle.

Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.

Par ailleurs, toutes les crèches de l’île sont fermées, tous les sites de l’université également.









www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com