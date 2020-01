Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 25 janvier 2020



- Le déluge s'est abattu sur le sud pendant la nuit

- Trois cas de coronavirus confirmé en France

- Bonne année du rat à toutes et à tous

- Au Brésil, smartphone et silicone pour reconstruire un visage

- La pa Météo France i di, sé zot i di : du vent, de la pluie et une petite houle

