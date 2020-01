Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Jeudi 23 Janvier à 20H35

Comme partout dans le monde les Réunionnais d'origine chinoise fêtent l'arrivée de l'année du singe ce samedi 25 janvier 2020. Pétards pour chasser les mauvais esprits, danses du lion et du dragon pour apporter la prospérité seront au programme de cette journée. Egalement appelée fête du printemps, le nouvel an est à la fois un moment festif et religieux. Bonne année du rat à toutes et à tous (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

