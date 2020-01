Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 6 heures

La nuit aura été arrosée dans le sud cette nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier 2020. La dépression tropicale, maintenant passée au stade de tempête tropicale baptisée "Diane", s'est rapprochée de nos côtes ce vendredi. Et même si elle s'est vite éloignée, elle a laissé dans son sillon de fortes pluies et une houle agitée. Ce samedi, le sud de l'île a donc les pieds dans l'eau, tandis que des vagues allant jusqu'à sept mètres peuvent être observées sur le littoral ouest et sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

