Ce vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020, le sud s'est retrouvé les pieds dans l'eau. En vigilance fortes pluies dès vendredi sous l'influence de la tempête Diane, la région a vu ses radiers submergés, ses routes coupées, et la pluie s'abattre intensément pendant 24 heures sur ses communes. (Photos rb/www.ipreunion.com)

La tempête ne s'est approché qu'à 180 km des côtes réunionnaises, mais son influence a tout de même fait son effet. Vendredi, l'eau s'est invitée sur les routes de Saint-Louis et Saint-Pierre. La ravine du Gol à Saint-Louis, comme à son habitude lors des épisodes de fortes pluies, s'est déchaînée, vendredi comme samedi. Le spectacle a en tout cas attiré les badauds, qui sont venus admirer la beauté de la nature, regardez :

Du côté de la ravine Goyaves, la crue s'est de nouveau invitée. Par extension, le radier du Gol a donc été submergé. La circulation a été fortement perturbée, et le restera probablement encore quelques jours, comme l'a soulignée la commune de Saint-Louis. Regardez :

A Saint-Pierre, un autre spectacle tout aussi impressionnant s'est déroulé : la rivière d'Abord est sortie de son lit et s'est déchaînée. C'était la deuxième fois cette semaine que celle-ci était en crue, déjà affectée par l'épisode pluvieux de mercredi. Le débit de l'eau était violent, regardez :

Du côté de l'ouest aussi, la pluie a fait son oeuvre pendant la nuit de vendredi à samedi, bien que la météo ait été plus clémente durant la journée. A la ravine du Colimaçon de Saint-Leu, le débit de l'eau a lui aussi explosé, regardez :

Ce premier épisode cyclonique de 2020 n'aura pas été le plus impressionnant, mais il a apporté avec une pluie conséquente, sans pour autant - et heureusement - faire de dégats. Samedi à 16 heures, l'alerte orange a donc pu être levée, tout commes les vigilances fortes pluies et vents forts.

