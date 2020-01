Retrouvez tous les chantiers et modifications prévus sur les routes réunionnaises cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - Le Port/La Possession - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre Sacré Coeur au Port et La Possession, travaux de nettoyage divers jusqu'au vendredi 31 janvier. BAU neutralisée de 6h à 15h dans le sens Ouest/Nord.

RN3 -St Pierre - Travaux de dépose et repose de glissières

Sur la RN3 à St Pierre, entre l'échangeur de Basse Terre et celui de Banks, travaux de dépose et repose de glissières les nuits des mercredi 29 et jeudi 30 janvier. Bretelle d'insertion ZI2 fermée dans le sens descendant. Déviation par les voiries communales.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

Chantiers à venir :

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage et fauchage en TPC

Sur la RN1 du pont de la rivière des Galets au Port aux Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique et fauchage en TPC les nuits du lundi 27 au jeudi 30 janvier inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Pierre, secteur Ravine Blanche, travaux de réparation de glissières de sécurité en

rive la nuit du lundi 27 janvier. Voie de droite neutralisée, et bretelle de sortie "St Pierre Centre" rétrécie dans le sens Nord/Sud de 20h à 05h.

RN2 - Ste Suzanne/Bras Panon – Travaux d’entretien espaces verts

Sur la RN2 de Ste Suzanne secteur Ste Vivienne RD46 (passage supérieur) à échangeur Paniandy Bras Panon, travaux d'entretien des espaces verts du lundi 27 au vendredi 31 janvier. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 15h.

RN2 St Denis – Travaux d’implantation de radar tourelles

Sur la RN2 à St Denis sur la rue Léopold Rambaud et sur le front de mer, travaux d'implantation de radar tourelle le mercredi 29 janvier. Voie neutralisée selon besoin de 9h à 13h.

RN2 Ste Suzanne/St André – travaux d’entretien d’espaces verts

Sur la RN2 de Bel Air Ste Suzanne à petit Bazar St André, travaux d'entretien des espaces verts du mardi 28 au jeudi 30 janvier. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 9h30 à 15h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN3, entre le giratoire des Azalées au Tampon, et la fin de la RN3 à St Pierre, travaux de fauchage en terreplein central les nuits du lundi 27 au mercredi 29 janvier inclus. Voie de gauches neutralisées dans les deux sens de 20h à 05h.

RN3 - St Pierre - Travaux sur chambre télécom

Sur la RN3 à St Pierre, entre la station-service et Mon caprice, travaux sur chambre télécom la nuit du lundi 27 janvier. Chaussée rétrécie sur voie d'entrecroisement de 20h à 5h sens montant.

Evènements (hors chantiers) :

RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 26 janvier de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN5 - Route de Cilaos - Fermeture de nuit

Le CRGT vous informe qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, la RN5 Route de Cilaos sera fermée à la circulation de 19h à 5h cette nuit du 24 janvier par mesure de sécurité.

RD3 – route Hubert Delisle – route fermée suite éboulis

Sur la RD3 rte H. Delisle à St Louis vers les Makes PR 160+200, suite éboulis du 23 janvier, la route reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Déviation par Bellevue.