C'est un rapport accablant qu'a présenté ce dimanche 26 janvier 2020 la Confédération nationale du logement : La Réunion est aujourd'hui la troisième région la plus chère de France en matière de loyers. Pourtant, La Réunion est aussi un territoire où 38% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une situation inacceptable pour le CNL, qui interpelle de nouveau les services de l'Etat.

D'après les données du Conseil général du développement durable, présentées par le CNL, La Réunion est la 3ème région et le 13ème département le plus cher de France en matière de loyer. "Les prix pratiqués ne correspondent pas aux salaires des travailleurs, alors qu'environ 14 000 personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois et qu'environ 3000 autres vivent avec moins de 1500 euros" souligne Erick Fontaine.

Il pointe notamment du doigt les prix pratiqués par les bailleurs sociaux de la Sodegis et la Sodiac, toutes deux épinglées par des rapports de l'Agence nationale du contrôle du logement social. "Bien que les loyers proposés par la Sodegis soient attractifs par rapport au prix du marché privé dans les DOM, et plus particulièrement dans l’ouest et le grand sud de l’Ile de La Réunion, les niveaux de loyers pratiqués restent néanmoins élevés au regard des revenus très faibles des locataires" souligne l'Ancols dans son rapport, que nous vous avions partagé lors de sa publication.

Concernant la Sodiac, l'Ancols indique que "les loyers de son parc, qui est récent, apparaissent relativement élevés au regard du marché locatif social et

aux capacités financières des populations logées ; les loyers pratiqués à la relocation devront ainsi être regardés avec attention. Quelques dépassements de loyers plafonds ont été constatés".

Des charges locatives trop élevées

Par ailleurs, "les loyers pratiqués dépassent les loyers plafonds fixés dans les conventions de financement pour au moins 39 logements. Le montant du dépassement mensuel global représente 885 euros. Sans préjudice des actions que pourraient initier les locataires, la société doit régulariser la situation et rembourser à ces derniers les trop-perçus. Dans sa réponse, la société indique que le CA a acté le remboursement des sommes aux locataires concernés lors de sa séance du 22 décembre 2017, sans toutefois fournir l’ensemble des justificatifs" continue le rapport.

Erick Fontaine interpelle aussi la surprovision des charges locatives, qui représente une part importante à ajouter au loyer chaque mois. Il dénonce notamment les pratiques de certains bailleurs, qui sur-facturerait les interventions réalisées dans les parties communes des immeubles.

"L’ajustement des provisions au regard des charges constatées n’est pas satisfaisant. Des écarts importants (supérieurs à 20 %) ont été relevés sur 517 logements répartis sur 16 programmes. La Sodiac doit s’attacher à mieux estimer l’évolution des charges pour ces résidences ; cet exercice doit d’autant mieux être maîtrisé que le principal poste susceptible de variations importantes et difficilement anticipable (le chauffage) est absent des charges locatives pour le patrimoine de la Sodiac" souligne l'Ancols.

Du côté de la Sodegis, "la société doit ajuster les provisions pour charges récupérables avec plus de rigueur. En effet, si l’examen de dossiers n’a pas mis en évidence des factures récupérées à tort, il a cependant permis de constater que la société budgétait des imprévus (...). Cette pratique non justifiée participe au sur-provisionnement généralement observé pour l’exercice 2016, les provisions globalement appelées dépassant de 23 % les montants des charges effectivement réparties. Près de la moitié du patrimoine (47 résidences, 1 401 logements) est concernée pardes écarts supérieurs à 20 % entre les provisions et les charges réelles" détaille le rapport.

D'ici les prochaines semaines, trois nouveaux rapports concernant les bailleurs sociaux réunionnais devraient être présentés par l'Ancols. Des rapports que la CNL attend impatiemment, cette dernière pointant du doigt les pratiques d'autres bailleurs.

La Sodegis et la Sodiac n'étaient pas joignables en ce dimanche, et n'étaient donc pas en mesure de répondre à nos questions.

