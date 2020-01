Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

À La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 162 770 au quatrième trimestre 2019. Ce nombre baisse de 1,8 % sur le trimestre (soit -2 940 personnes) et de 3,1 % sur un an. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

