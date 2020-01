C'est la rentrée ! Après les vacances de l'été austral, les 218 442 élèves de la maternelle au lycée reprennent l'école ce lundi 27 janvier 2020 dans 519 écoles, 86 collèges et 48 lycées publics et privés sous contrat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après plus d'un mois de vacances, où chacun aura pu profiter de Noël et du Nouvel an sous la chaleur de l'été austral, il est temps pour chacun de retrouver les bancs de l'école et de replonger son nez dans les livres.

C'est aussi la dernière ligne droite pour certains étudiants, qui doivent maintenant commencer à sérieusement préparer leur brevet ou leur baccalauréat. D'ailleurs, depuis le 22 janvier, les inscriptions sont ouvertes sur Parcoursup. C'est donc le moment d'entamer ses inscriptions, d'affiner son projet d'études supérieures.

A noter qu'à Saint-Louis, les élèves ne reprendront l'école que lundi, le temps de s'assurer que toutes les routes soient opérationnelles après les fortes pluies subies lors du passage de la tempête Diane aux abords de l'île.

