Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Ce lundi 27 janvier 2020, la municipalité de Saint-Louis annonce que la rentrée scolaire, qui avait été reportée à ce mardi 28 janvier, est finalement reportée au vendredi 31 janvier. "Suite aux inspections des structures effectuées ce lundi par les services techniques de la ville en raison des ces dernières fortes pluies, des travaux d'urgence sont nécessaires pour garantir la sécurité d'une partie des locaux. Ces travaux seront effectués à compter de demain mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020 par une entreprise spécialisée. Une visite d'inspection prévue ce jeudi permettra de garantir un accès parfaitement sécurisé aux enfants et aux personnels de cette école. En conséquence, la rentrée déjà décalée et prévue pour Mardi 28 janvier 2020 pour toutes les écoles primaires de la ville est maintenue à l'exception de la seule école Ambroise Vollard qui, elle, est reportée au vendredi 31 janvier."

Ce lundi 27 janvier 2020, la municipalité de Saint-Louis annonce que la rentrée scolaire, qui avait été reportée à ce mardi 28 janvier, est finalement reportée au vendredi 31 janvier. "Suite aux inspections des structures effectuées ce lundi par les services techniques de la ville en raison des ces dernières fortes pluies, des travaux d'urgence sont nécessaires pour garantir la sécurité d'une partie des locaux. Ces travaux seront effectués à compter de demain mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020 par une entreprise spécialisée. Une visite d'inspection prévue ce jeudi permettra de garantir un accès parfaitement sécurisé aux enfants et aux personnels de cette école. En conséquence, la rentrée déjà décalée et prévue pour Mardi 28 janvier 2020 pour toutes les écoles primaires de la ville est maintenue à l'exception de la seule école Ambroise Vollard qui, elle, est reportée au vendredi 31 janvier."