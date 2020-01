Ce lundi 27 janvier 2020, les services de la préfecture donnent les dates et horaires pour les déclarations des candidats aux élections municipales et communautaires. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture.

Les candidatures aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 doivent être déclarées :

• à la préfecture (bureau des élections) pour les candidatures des communes de l’arrondissement nord

• dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît, respectivement pour les candidatures des communes de l’arrondissement Sud, Ouest et Est :

• Pour le premier tour : du lundi 10 février 2020 au jeudi 27 février 2020.

• Pour le second tour : du lundi 16 mars 2020 au mardi 17 mars 2020.

Pour la réception des candidatures, les services seront ouverts de 8h30 à 12h et de 14h à 16h (18h le dernier jour). Les candidats sont invités à prendre rendez-vous, notamment par courriel aux adresses mails indiquées ci-dessous.

Aucune déclaration de candidature par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique ne sera acceptée.

Les emplacements d’affichage sont attribués aux candidats ou aux listes par tirage au sort. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. Seuls les responsables des listes de candidats ou leurs mandataires expressément désignés pourront assister à ce tirage au sort qui interviendra à l’issue des délais d’enregistrement de candidature.

La campagne électorale sera ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et close le samedi 14 mars 2020 à minuit pour le premier tour, et le cas échéant, du lundi 16 mars 2014 à zéro heure jusqu’au samedi 21 mars 2020 à minuit, pour le second tour.

Pour tous renseignements relatifs à l’organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site de la préfecture, à l’adresse suivante : www.reunion.pref.gouv.fr

Les candidats peuvent également contacter les services de la préfecture et des sous-préfectures par voie électronique :

• elections@reunion.pref.gouv.fr

• spref-stpierre-elections@reunion.pref.gouv.fr

• spref-stpaul-elections@reunion.pref.gouv.fr,

• spref-stbenoit-elections@reunion.pref.gouv.fr