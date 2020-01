Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Ce lundi 27 janvier 2020, les automobilistes qui empruntent la quatre voies depuis l'est ont été bloqués au niveau de la Jamaïque (Saint-Denis). En amont de l'embouteillage, cinq véhicules du Centre régional de gestion du transport (Crgt) ont bloqués les trois voies (bande d'arrêt d'urgence, voie de droite et voie de gauche. Les patrouilleurs terrain ont mené une opération escargot. Selon la direction régionale des routes, aucun préavis de grève n'aurait été déposé. Cependant, cela fait plusieurs mois que la colère gronde dans le service, les patrouilleurs dénoncent des conditions de travail qui empirent. Ce lundi matin, ils devaient rencontrer un membre de la collectivité régionale, leur organisme de tutelle, mais à cause de l'éboulis qui s'est produit sur la Route du littoral, la rencontre a été annulée. Un bouchon de 3 km s'est formé dans le secteur. Les esprits se seraient même échauffés, le ton serait monté entre des automobilistes particulièrement remontés.

Ce lundi 27 janvier 2020, les automobilistes qui empruntent la quatre voies depuis l'est ont été bloqués au niveau de la Jamaïque (Saint-Denis). En amont de l'embouteillage, cinq véhicules du Centre régional de gestion du transport (Crgt) ont bloqués les trois voies (bande d'arrêt d'urgence, voie de droite et voie de gauche. Les patrouilleurs terrain ont mené une opération escargot. Selon la direction régionale des routes, aucun préavis de grève n'aurait été déposé. Cependant, cela fait plusieurs mois que la colère gronde dans le service, les patrouilleurs dénoncent des conditions de travail qui empirent. Ce lundi matin, ils devaient rencontrer un membre de la collectivité régionale, leur organisme de tutelle, mais à cause de l'éboulis qui s'est produit sur la Route du littoral, la rencontre a été annulée. Un bouchon de 3 km s'est formé dans le secteur. Les esprits se seraient même échauffés, le ton serait monté entre des automobilistes particulièrement remontés.