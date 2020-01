Retrouvez tous les résultats sportif du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Course à pied: Tangue et Transvolcano

L'AAJM organisait hier comme chaque année à la Plaine des Cafres, la course tangue et la transvolcano sur des formats de 24 et 45km. Les départs se faisaient des écuries du volcan, à 5h00 pour la transvolcano et à 7h00 pour la tangue.

Sur les 24km, ils étaient 500 au départ. Fabrice Mithridate l'emporte en 2h16 devant Jimmy Charlette 2h21 et Elian Duguin en 2h23. Côté féminin, Blandine L'hirondel a écrasé la concurrence en 2h28 (8ème scratch!) devant Julie Avril 2h57 et Lucinda Deurveilher 3h01.

Sur les 45km, ils étaient plus de 300 au départ. Fred Morin s'impose en 4h31 devant Jimmy Dijoux 4h44 et Willy Mamy 4h56. Côté féminin, Emilie Maroteaux l'emporte en 6h00'16 devant Angélique Lesport 6h00'23 et Lise Peipoch 6h15.



VTT: 1ère manche de la coupe régionale XC

La 1ère manche de la coupe régionale de vtt crosscountry a eu lieu dimanche à Bras Panon sur le site du front de mer et de la rivière des roches. L'épreuve se déroulait sur un circuit de 5km à parcourir 6 fois. Sans surprise, Julien Chance Foc (CCSL) s'est imposé en 1h26 devant Fabien Ténor (CCSL) 1h29 et Grégory Maillot (CCSL) 1h30. Côté féminin, Elisabeth Siroux (CCSL) boucle les 4 tours en 1h12 devant Katia Michel (CCPI) en 1h16 et Lalita Vee (VCE) en 1h20.



Athlétisme: Championnat régional été austral reporté

Le championat régional été austral et lancers longs devait avoir lieu samedi après midi au stade Marc Nasseau de Saint Denis. Il a finalement été annulé en raison des conditions météorologiques. Le championnat de lancers longs aura lieu vendredi soir 31 janvier lors du meeting de l'Entente du Nord, et le championnat été austral est reporté au 1er février à Etang Salé.



Natation: Coupe de la Réunion

La 1ère coupe de la Réunion a eu lieu ce dimanche par zone à Plateau Caillou, Saint André et Saint Joseph. Toutes les catégories hommes et dames étaient concernées. Voici les meilleures performances réalisées:



Saint-André

50 nage libre: Clémentine Turpin (SDR) 28''14 / Owen Registe (SDR) 26''47

100 nage libre: Clémentine Turpin (SDR) 1'00''45 / Mathieu Ceus (ACE) 53''75

200 nage libre: Rosalie Abel Thiebault (SDR) 2'22"16 / Mathieu Ceus (ACE) 1'58''49

400 nage libre: Rosalie Abel Thiebault (SDR) 4'54''31 / Quentin Payet (CN Panon) 4'50''06

800 nage libre: Blanche Glaudel (CN Panon) 10'52''97 / Mathieu Ceus (ACE) 9'18''89

1500 nage libre : Romain Payet (ACE) 18'57''84

50 dos: Mathilde Montrouge (St André) 36"03 / Mathieu Ceus (ACE) 30''32

100 dos: Evaelle Pinet (SDR) 1'18"71 / Owen Registe (SDR) 1'04''19

200 dos: Mathilde Montrouge (St André) 2'52''05 / Natys Satre (SDR) 2'31''45

50 brasse: Clémentine Turpin (SDR) 35''32 / Noah Lekeux (St André) 37''94

100 brasse: Noémy Léocadie (SDR) 1'20''77 / Nicolas Justine (SDR) 1'16''52

200 brasse: Noémy Léocadie (SDR) 2'54''17 / Raphael Tsia King Fung (SDR) 3'00''19

50 pap: Clémentine Turpin (SDR) 29"34 / Mathis Chane Leong (CN Panon) 28''70

100 pap: Clémentine Turpin (SDR) 1'05''59 / Mathéo Moinache (SDR) 1'12''01

200 pap: Eléa Riemens (SDR) 2'50''57 / Romain Payet (ACE) 2'32''94

100 4N: Clémentine Turpin (SDR) 1'08''45 / Mathieu Ceus (ACE) 1'04''34

200 4N: Noémy Léocadie (SDR) 2'40''90 / Mathieu Ceus (ACE) 2'24''83

400 4N: Noémy Léocadie (SDR) 5'35''17



Saint-Paul

50 nage libre: Liya Goupil (ASEC) 26''84 / Pablo Sénescat (ASEC) 24''77

100 nage libre: Liya Goupil (ASEC) 59''86 / Timéo Bordier (ASEC) 55''35

200 nage libre: Cassandre Vingatesson (ASEC) 2'19''06 / Alexian Trinez (Jeanne) 2'05''53

400 nage libre: Liya Goupil (ASEC) 4'41''64 / Pablo Sénescat (ASEC) 4'10''52

800 nage libre: Lou Ann Perrière (ASEC) 10'17''93 / Pacôme Sidelski (ASEC) 9'19''71

50 dos: Aurore Idmont (ASEC) 35"79 / Damien Delmotte (Jeanne) 28"74

100 dos: Morgane Fanche (ASEC) 1'18''31 / Damien Delmotte (Jeanne) 1'02"74

200 dos: Aurore Idmont (ASEC) 2'45"02 / Damien Delmotte (Jeanne) 2'24"30

50 brasse: Enora Géraud (ASEC) 36"06 / Arthur Prévotat (ASEC) 32"28

100 brasse: Liya Goupil (ASEC) 1'17"73 / Pablo Sénescat (ASEC) 1'09"62

200 brasse: Liya Goupil (ASEC) 2'53"84 / Lucas Lebourvellec (ASEC) 2'53"87

50 pap: Cassandre Vingatesson (ASEC) 30"70 / Pablo Sénescat (ASEC) 25"68

100 pap: Cassandre Vingatesson (ASEC) 1'07"92 / Pablo Sénescat (ASEC) 57"34

200 pap: Espérance Moisson (Jeanne) 3'10"88 / Nicolas Bouhet (Jeanne) 2'19"28

100 4N: Manon Flaconel (ASEC) 1'12"60 / Pablo Sénescat (ASEC) 1'01"07

200 4N: Lou Ann Perrière (ASEC) 2'43"67 / Arthur Prévotat (ASEC) 2'19"02

400 4N: Romane Fendard (CNPO) 5'34"94 / Timéo Bordier (ASEC) 5'00"03

