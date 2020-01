Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce lundi 27 janvier 2020, un éboulement s'est produit sur la Route du littoral dans le secteur de Ravine à Malheur, des blocs rocheux se sont détachés de la falaise et ont atteint les quatre voies de circulation. Des véhicules qui circulaient sur l'axe routier auraient été touchés, pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure ils ont été endommagés et s'il y a des blessés. Voyant les roches sur la chaussés, plusieurs automobilistes ont fait demi-tour, ce qui a suscité un vent de panique. Les secours sont sur place ainsi que les forces de l'ordre, par mesure de précaution, la Route du littoral est fermée jusqu'à nouvel ordre. Une inspection de la falaise devrait avoir lieu incessamment.

Ce lundi 27 janvier 2020, un éboulement s'est produit sur la Route du littoral dans le secteur de Ravine à Malheur, des blocs rocheux se sont détachés de la falaise et ont atteint les quatre voies de circulation. Des véhicules qui circulaient sur l'axe routier auraient été touchés, pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure ils ont été endommagés et s'il y a des blessés. Voyant les roches sur la chaussés, plusieurs automobilistes ont fait demi-tour, ce qui a suscité un vent de panique. Les secours sont sur place ainsi que les forces de l'ordre, par mesure de précaution, la Route du littoral est fermée jusqu'à nouvel ordre. Une inspection de la falaise devrait avoir lieu incessamment.