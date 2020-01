L'Agence régionale de santé fait le point sur les mesures sanitaires en place

L'accélération de l'épidémie coronavirus a poussé les autorités à étoffer le dispositif des mesures sanitaires, à La Réunion également. La Chine est l’une des destinations privilégiées des touristes réunionnais. Sur son site, l’Agence régionale de santé détaille :

"La situation est suivie avec attention au niveau national et à La Réunion (Ministère de la santé, ARS et Santé Publique France). Diverse mesures ont été mises en oeuvre à La Réunion :

• Information des établissements et professionnels de santé sur la conduite à tenir et les recommandations de prise en charge, dont le signalement au Samu-Centre 15 de tout cas suspect.

• Mise en place d’une astreinte régionale d’infectiologue avec le CHU de La Réunion, afin de pouvoir disposer immédiatement de l’expertise médicale en cas de signalement d’un patient possible.

• Information des voyageurs : affichage à l’aéroport dans la zone départ et arrivée, distribution de flyers aux passagers des vols au départ ou en provenance de Chine, avec présence physique des équipes du contrôle sanitaire aux frontières.

Ce dispositif mis en place depuis le 21 janvier se poursuit et devrait se renforcer par une présence médicale sur chaque retour en provenance directe de Chine afin de renforcer la surveillance de chaque passager, en lien immédiat avec le 15."

L’inquiétude monte du côté de la population réunionnaise qui se demande si les mesures prises par les autorités sanitaires suffiront à protéger notre département de cette pneumonie virale très contagieuse. Ce mardi 28 janvier 2020, l’Agence régionale de santé fait le point sur les mesures mises en œuvre à La Réunion.

Pas d'alerte sanitaire internationale

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine s'est aggravé à 106 morts et près 1.300 nouveaux cas confirmés, ont annoncé mardi les autorités. Les autorités sanitaires de la province de Hubei (centre), où a démarré l'épidémie, ont indiqué que le virus avait fait 24 nouveaux décès et contaminé 1.291 nouvelles personnes, faisant passer le nombre de malades confirmés à plus de 4.000, y compris celui d'un bébé de neuf mois, dans toute la Chine. La ville de Pékin a fait état lundi de son premier décès, un homme de 50 ans qui revenait de Wuhan

Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde. Une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Un premier cas de contamination a été confirmé lundi soir en Allemagne, qui devient le deuxième pays touché en Europe, après trois cas en France, confirmés le 24 janvier. Les trois malades, un à Bordeaux (sud-ouest) et deux à Paris, avaient récemment voyagé en Chine.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui juge la menace "élevée" sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale, a indiqué lundi qu'elle ne savait pas encore si les personnes infectées étaient contagieuses avant de développer les symptomes de la maladie, comme l'affirment certains responsables sanitaires chinois. "Comprendre le moment où des patients infectés sont susceptibles de transmettre le virus est essentiel pour mieux le contrôler", a rappelé l'OMS dans un rapport.

La Mongolie est devenue le premier pays à fermer les points de passage routiers avec la Chine. Dans le même temps, les personnes originaires de la province chinoise du Hubei, la plus touchée, ont été interdites de séjour en Malaisie.

Berlin, Ankara et Washington ont à leur tour déconseillé les voyages en Chine. Plusieurs pays comme les Etats-Unis, la France, le Japon ou le Maroc préparent l'évacuation de leurs ressortissants présents à Wuhan, où le coronavirus est apparu en décembre.

Le nombre des morts est dorénavant de 106 et celui des cas confirmés officiellement de plus de 4.000 en Chine

La crise fait en outre craindre une fragilisation supplémentaire de l'économie chinoise, voire mondiale, entraînant lundi une baisse de plus de 2% des places boursières au Japon et en Europe, cependant que New York était aussi en net recul.

La Bourse de Shanghai, fermée pour cause de congés, a décidé de prolonger de trois jours sa fermeture, jusqu'au 2 février inclus, selon des médias.

Plusieurs événements sportifs internationaux programmés sur le sol chinois ont en outre dû être annulés, reportés ou déplacés, le dernier en date étant le Tour cycliste de Hainan à l'origine prévu pour fin février.

- Menace de propagation -

La menace de propagation est d'autant plus grande que le maire de Wuhan a déclaré dimanche que cinq millions de personnes avaient quitté cette métropole de 11 millions d'habitants avant le Nouvel an chinois, tombé cette année le 25 janvier.