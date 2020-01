BONJOUR - A la une de ce mardi matin 28 janvier 2020 :



Coronavirus : renforcement des mesures sanitaires à La Réunion

Ce mardi 28 janvier, l'Agence régionale de santé fait le point sur les mesures mises en oeuvre à La Réunion pour faire face si un ou des cas de coronavirus sont détectés sur le territoire. Cette pneumonie virale très contagieuse a déjà tué 106 personnes en Chine et plus de 4000 cas sont confirmés dans ce pays. Le virus s'est exportés à 13 pays, trois cas ont été confirmés en France. Samedi soir, le président Xi Jinping a reconnu que la situation est "grave" et avertit que l'épidémie apparue en décembre à Wuhan dans le centre du pays "s'accélère". L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) juge la menace "élevée" sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale l'Organisation mondiale de la santé. Elle n'a pas émis de restrictions de voyage. La Chine est l'une des destinations privilégiées des touristes réunionnais. Les agences de voyage de La Réunion ont suspendu toutes les ventes de billets et de ce séjour sdans en Chine jusqu'au 21 février; Les séjours déjà achetés sont reportés à une date ultérieure

50 ans plus tard, Tom recherche son amour de jeunesse Josiane

L'histoire commence en décembre 1973. Tom R., jeune marin de 19 ans, débarque à Maurice, où il rencontre une jeune Réunionnaise nommée Josiane L. Une très brève idylle nait, et pendant des mois, les jeunes amoureux entretiennent une relation épistolaire. Mais la vie continue son court, et ils se perdent de vue. En ce mois de janvier 2020, Tom retrouve parmi ses vieilles affaires le bracelet de Josiane, qu'elle lui avait offert en souvenir. Aujourd'hui, le Canadien voudrait la retrouver pour peut-être lui rendre - et pourquoi pas prendre des nouvelles d'elle.

"Té Madmoizel" pour libérer la parole des femmes réunionnaises

Inspiré du tumblr "Paye ta shneck" , "Té Madmoizel" c'est une page Facebook et un compte Instagram qui donnent la parole aux femmes réunionnaises. La possibilité pour des milliers d'entre elles de s'épancher, de s'abandonner, de lâcher prise, de livrer des témoignages souvent effarants de leur quotidien. Du sexisme ordinaire, en passant par le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et la culture du viol. Mis en ligne le 12 janvier dernier "Té Madmoizel" rassemble déjà une vingtaine de témoignages crus, nauséabonds, sans fard pour mettre en lumière des sujets dont on parle... mais pas assez.

Des nouveaux ateliers à l'École artistique intercommunale de l'ouest

L'École artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) propose de nouveaux ateliers artistiques à partir de la rentrée de janvier 2020. Théâtre, chant ou danse, pour les petits ou pour les grands, il y en a pour tout le monde.

La pa Météo France i di, sé zot i di : un ciel nuageux sur la majorité de l'île

Si Matante Rosina prévoit le retour du soleil dans le sud en mardi 28 janvier 2020, mais seulement pour la matinée. Dès midi, le ciel devrait se voiler sur la totalité de l'île. Seules les sommets pourront peut-être profiter du soleil de l'après-midi. Les températures restent fraîches pour les normales de saisons, avec 28 degrés maximum attendus sur le littoral, et 18 à 23 degrés attendus dans les terres.